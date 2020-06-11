اليوم السابع
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اعترافات 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار: هدفنا تحقيق الثراء السريع

الخميس، 11 يونيو 2020 07:00 ص
اعترافات 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار: هدفنا تحقيق الثراء السريع التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترف 4 أشخاص متهمين بأعمال حفر بأحد العقارات في منطقة الخليفة، بقصد التنقيب عن الآثار،أمام نيابة المقطم والخليفة الحزئيّة ، أن هدفهم تحقيق الثراء السريع.

 

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بورود معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم. بالانتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) .. حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار المشار إليه (ملك إثنين من المتهمين)، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1متر بعمق 5 أمتار ، أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يذكر أن المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، بينما القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.


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