نهاية مأساوية لنيوزيلاندية بسبب الإفراط فى تناول المشروبات الغازية

كتب خالد إبراهيم

توفيت أم نيوزيلاندية لثلاثة أبناء بعد شرب ما يقرب من 3 لترات من مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية فى اليوم، حيث تم العثور على إيمى لويز ثورب، التى كانت حاملاً فى الأسبوع الـ15، غير مستجيبة فى منزلها بنيوزيلندا، وذكرت صحيفة نيوزيلاند هيرالد أن السيدة البالغة من العمر 34 عامًا أصيبت بنوبة صرع وتوفيت فى 4 ديسمبر 2018.

ووفقا للنتائج التى نشرها الطبيب الشرعى ديفيد روبنسون، فإن استهلاكها المفرط للمشروبات الغازية قد يكون ساهم فى وفاتها، فقد كان لدى إيمى تاريخ من الصرع، منذ أن أصبحت حاملاً، حيث زادت نوباتها إلى نحو مرة واحدة فى الأسبوع، بحسب صحيفة "ذا صن".



الأم الراحلة

بحسب التحقيقات فإنها استهلكت لترين و500 مل من المشروبات الغازية، ولتر واحد من مشروبات الطاقة يوميًا، وقد تمت إحالتها إلى استشارى أمراض النساء والولادة الذى أشار إلى اضطراب نوبات الصرع بشكل سيئ.

وقبل وفاتها بشهر تمت إحالتها لرؤية طبيب الأعصاب غرايم هاموند توك، الذي أفاد بأن تشخيص الصرع كان غير مؤكد، وقال إنها بحاجة إلى تجربة دواء آخر مضاد للصرع، أو دخولها المستشفى لمراقبة تخطيط الدماغ.

وقد ذُكر أن إيمى كانت مترددة فى تغيير أدويتها أو الخضوع لمزيد من الاختبارات، وبعد أسابيع فقط ، تم العثور عليها فاقدًا للوعى، حاول المسعفون إحياءها ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.



مشروبات الطاقة

وأظهرت عينات من دمها وبولها وجود مادة الكافيين والنيكوتين، حيث إنها كانت مدخنة بشراهة، وفى بيان للشرطة، قالت صديقة إيمى، مادونا بريسولينى ميكل: "كان لدى إيمى مشروبات طاقة أكثر من الناس لتناول القهوة، كما أخبر شريكها، الذى لم يتم ذكر اسمه فى التقرير، الشرطة أنها لديها تاريخ من الصرع والاكتئاب والقلق وتوقف التنفس أثناء النوم.