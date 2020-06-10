نسيوا يقفلوا الباب.. لحظة هجوم أسد غضبان على مذيع كاد أن يلتهمه

تقدم كاميرا اليوم السابع اولى حلقات برنامج فتحى شو تقديم محمد فتحى فى مغامرة اولى داخل أكبر مزرعة أسود ونمور فى مصر والتى تتبع اشرف الحلو حفيد محاسن الحلو للتحدث حول حياة المفترسات وطرق اطعمها وتنقلاتها والعلاقة التى تجمع الاسود والنمور وكيف يتعايشون مع بعضهما.
نسيوا يقفلوا الباب.. لحظة هجوم أسد غضبان على مذيع كاد أن يلتهمهالأربعاء، 10 يونيو 2020 09:18 م
الاسد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة