نسيوا يقفلوا الباب.. لحظة هجوم أسد غضبان على مذيع كاد أن يلتهمه

تقدم كاميرا اليوم السابع اولى حلقات برنامج فتحى شو تقديم محمد فتحى فى مغامرة اولى داخل أكبر مزرعة أسود ونمور فى مصر والتى تتبع اشرف الحلو حفيد محاسن الحلو للتحدث حول حياة المفترسات وطرق اطعمها وتنقلاتها والعلاقة التى تجمع الاسود والنمور وكيف يتعايشون مع بعضهما.