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مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 36 حالة حرجة مصابة بكورونا فى العلاج المجانى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:29 ص
مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 36 حالة حرجة مصابة بكورونا فى العلاج المجانى مستشفيات أسيوط الجامعية
أسيوط ضحا صالح

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استمرار إعلان الطوارئ داخل عدد من الأقسام الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ورفع حالة الاستعدادات القصوى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية من أجل تقديم الخدمة العلاجية العاجلة والسريعة لعلاج الحالات الحرجة من مصابى كوفيد 19 من المنتسبين لداخل الجامعة أو خارجها، وذلك فى إطار تخصصها لنحو 60 سرير عناية مركزة، و50 سرير مزود بأجهزة التنفس الصناعى وذلك لعلاج الحالات الحرجة والتداخلية من أصحاب الأمراض المزمنة مجاناً .

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية فى بيان أن المستشفى الرئيس استقبلت 36 حالة حرجة فى العلاج المجانى تتضمن 28 مريض فى مختلف أسرة الرعاية المختلفة أعلى أجهزة تنفس صناعى إختراقى، كما يوجد مرضى على أسرة رعاية مركزة بدون الحاجة لأجهزة تنفس صناعى ، كما تم تخصيص كامل الغرف بنحو 5 طوابق من المستشفى الجامعى الرئيسى للعلاج بأجر من مصابى كورونا، بلغت نسبة الإشغال بهم 65 غرفة من الحالات التى ثبت إيجابيتها بالفيروس وفى حالة طبية متوسطة سواء من المنتسبين للجامعة أو غير المنتسبين لها .

وأضاف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه جارى استكمال تقديم الخدمة العلاجية للحالات المصابة والمتواجدة بمستشفى الراجحى الجامعى للعزل، كما يستكمل قسم الاستقبال إجراء المسحات الطبية للحالات المثبتة فى إصابتها سواء من المنتسبين للجامعة من الأطقم الطبية والتمريض أو بباقى كليات وقطاعات الجامعة، إلى جانب الحالات الخطيرة والحرجة فقط من المترددين على قسم الاستقبال، والتى بلغت حتى الآن ألف مسحة وذلك تحت إشراف الدكتورة عزة محمود عز الدين الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والمختصة بمتابعة العمل القائم على تحليل المسحات .

 

 

 


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مستشفى جامعه اسيوط

كورونا

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