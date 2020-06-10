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محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى بـ 247 درجة للعام و205 للخاص

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:17 ص
محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى بـ 247 درجة للعام و205 للخاص اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى 2020 / 2021، حيث تم تحديد مجموع 247 درجة كحد ادنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام، ومجموع 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الخاص.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى بيان له إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوى الحكومى والخاص 27513 طالب وطالبة فى 127 مدرسة ثانوى عام.

كما يبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفنى 68590 والتى تتمثل فى 14 مدرسة تجارى - 31 صناعى - 6 زراعي.

كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفنى (صناعي– زراعي– تجاري- فندقى ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.

 
 
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