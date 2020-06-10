اليوم السابع
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محافظ أسيوط يطلق "هنوفرهالك بالمجان" لتوزيع 40 ألف كمامة على المواطنين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:33 م
محافظ أسيوط يطلق "هنوفرهالك بالمجان" لتوزيع 40 ألف كمامة على المواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط ضحا صالح

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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق مبادرة "هنوفرهالك بالمجان" لتوزيع كمامات على المواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالمجان .

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية وقوف كافة الأحزاب والمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الدولة لمرور من هذه الفترة الصعبة وتنفيذ الاجراءات المقررة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأوضح المحافظ فى بيان إنه يقف على مسافة واحدة مع كافة الأحزاب والجمعيات الأهلية المشاركة في العمل العام خاصة التي تقدم خدمات للمواطنين لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع الصحة مع اتخاذ الحكومة للاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

هذه المبادرة تستهدف توزيع 40 ألف ماسك طبي "كمامة" على المواطنين بالميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والأحياء دعماً للمواطنين.

 

مبادرة المصريين الاحرار هنوفرهالك بالمجان (3)
 

 

مبادرة المصريين الاحرار هنوفرهالك بالمجان (4)
 

 

مبادرة المصريين الاحرار هنوفرهالك بالمجان (6)
 

 


أخبار مصرية

محافظه البحيره

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