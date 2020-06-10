لقاح صيني أخر يثبت نجاحا في التجارب على القرود وحقن 1000 شخص مصاب

كتبت هند عادل

قال باحثون إن لقاحا محتملا من نوع كوفيد 19 الذي طوره باحثون صينيون أظهر وعودا في تجارب على القرود وأثار أجسام مضادة ولم تثر أي مشاكل تتعلق بالسلامة وتجري تجربة بشرية مع أكثر من ألف مشارك.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قال باحثون في بحث نشرته المجلة الطبية سيل إن مرشح اللقاح المسمى BBIBP-CorVأحدث أجسام مضادة عالية التحييد يمكنها أن تمنع الفيروس من إصابة الخلايا في القرود والجرذان وخنازير غينيا والأرانب، وأوضح الباحثون في هذه الورقة: "تدعم هذه النتائج التقييم الإضافي لـ BBIBP-CorV في تجربة سريرية".

ويعد لقاح BBIBP-CorV ، الذى طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية Sinopharm المملوكة للدولة ، من بين خمسة مرشحين تختبرهم الصين في البشر.

هناك أكثر من 100 لقاح محتمل من كوفيد 19 في مراحل مختلفة من التطور حول العالم، من بين المتسابقين حاليًا في التجارب البشرية التي يتم تطويرها بواسطة العديد من الشركات بالعالم.

وقال الباحثون إنه بالإضافة إلى ظهورهم الآمن والقادر على توليد استجابة مناعية في الحيوانات ، لم يظهر BBIBP-CorV على أنه يحفز الأجسام المضادة التي يمكن أن تعزز العدوى وهي ظاهرة تعرف باسم التعزيز المعتمد على الأجسام المضادة)

وبصرف النظر عن BBIBP-CorV ، تقوم Sinopharm ، التي استثمرت مليار يوان (141.40 مليون دولار) في مشاريع اللقاحات ، باختبار في البشر مرشح لقاح آخر طورته وحدتها في ووهان تم إعطاء اللقاحين لأكثر من 2000 شخص في التجارب السريرية.