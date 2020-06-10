اليوم السابع
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اليابان: أقل من 1% من عينات الدم تحتوى على أجسام مضادة لكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:45 ص
اليابان: أقل من 1% من عينات الدم تحتوى على أجسام مضادة لكورونا محاولات علاج كورونا مستمرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة أن 0.43 بالمئة، أى ما يعادل 191 من أصل 44 ألفا و66 عينة دم جمعتها الجهات الطبية من موظفى المجموعة والعاملين الطبيين وغيرهم في اليابان لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد. 
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن نسبة الاختبارات الإيجابية للأجسام المضادة بلغت 79ر1 في المئة بين العاملين في المجال الطبي، أي أعلى من الـ 23ر0 في المئة بين العاملين في شركات مجموعة سوفت بنك وعملائها. 
وأظهرت دراسة أيضًا أن بعض الأشخاص لديهم أجسام مضادة على الرغم من سلبية اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل /بي سي آر/ المستخدم لتشخيص المرض. 
وقد أجريت الاختبارات، التي تكشف عن العدوى السابقة بفيروس كورونا المستجد، في الفترة من 12 مايو وحتى 7 يونيو على 5850 عاملاً طبيًا و38216 موظفًا في 465 شركة. 
وأطلقت الحكومة اليابانية أيضًا اختبارات الأجسام المضادة التي تستهدف حوالي 10 آلاف شخص على أمل استيعاب مدى انتشار الفيروس وتقييم توقعات أعداد الإصابة في حالة حدوث موجة ثانية، ومن المتوقع أن تساعد النتائج السلطات على تكوين نظرة مستقبلية لأعداد العدوى في حالة عودة ظهور المرض وتقدير عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى التطعيم بمجرد توفره.


كورونا

اليابان

فيروس كورونا

كورونا فى اليابان

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