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فيديو.. وزير خارجية قطر يعترف: "الجزيرة" جزء من الاستقطاب المشبوه فى الخليج

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:00 م
فيديو.. وزير خارجية قطر يعترف: "الجزيرة" جزء من الاستقطاب المشبوه فى الخليج قناة الجزيرة
كتب:محمد إسماعيل

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سقط محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير خارجية قطر، فى فخ الاعتراف بأن شبكة قنوات الجزيرة هى جزء من حالة الاستقطاب التى يعانى منها الخليج، وذلك فى الحوار الذى أجراه مع الجزيرة بمناسبة مرور ٣ سنوات على المقاطعة العربية لقطر.
 
ووفقا لفيديوجراف أعدته منصات معارضة للنظام القطرى، فإن محمد بن عبد الرحمن اعترف بالدور المشبوه للجزيرة فى الأزمة الخليجية٠
وتضمنت تصريحات محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، التأكيد على أن وسائل الإعلام تلعب دورأ فى حالة الاستقطاب الحادثة فى الخليج واضاف:"أنا لا أقول هذا لأنى على الجزيرة فالجزيرة للأسف جزء من هذا الاستقطاب".
 
وأشار الفيديوجراف إلى أن حوار وزير خارجية قطر فضح ازدواجية الخطاب السياسى للنظام القطرى ،حيث يعلن تجاوزه لازمة المقاطعة فى العلن ،بينما يطرق فى السر جميع الأبواب لإنهاء المقاطعة دون اى نية للتراجع عن سياسات قطر العدائية لجيرانها العرب ،حيث أجرى تميم بن حمد أمير قطر زيارات الى عمان والكويت من أجل إطلاق مبادرة تهدف الى الصلح مع قطر.
 
كانت الأيام الماضية قد شهدت مرور ٣ سنوات على ذكرى إعلان الدول العربية الأربعة :مصر والبحرين والسعودية والإمارات مقاطعة قطر ووضع مجموعة من الشروط لاستئناف عودة العلاقات. 
 
 
 
 

 


قطر

وزير خارجية قطر

الجزيرة

الخليج

محمد بن عبد الرحمن

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