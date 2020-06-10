فيديو.. نشرة أخبار اليوم السابع تكشف أخر المستجدات بليبيا واستعدادات الثانوية العامة

تناولت نشرة "اليوم السابع" التي قدمتها الزميلة شروق وجدى وأعدها الزميل على حسان أبرز المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، وأبرزها إعلان الجيش الليبي تدمير منظومة دفاع جوية تركية وإسقاط طائرة مسيرة فى جارف.

كما تناولت النشرة الإخبارية التي يقدمها اليوم السابع الكثير من الأخبار الهام ومنها تصريحات منظمة الصحة العالمية عن عودة الحج والعمرة، وأنها تحتاج لإجراءات مشددة وإعلانها أنه لا علاج للفيروس المستجد حتى الآن، بالإضافة إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء للمستثمرين، أن الدولة تعمل على توطين الصناعات المختلفة فى مصر.

وإلى أبرز عناوين النشرة:

- التعليم تبدأ تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة لتحقيق التباعد بين الطلاب



- ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

- التونسيون يعودون للمساجد والمقاهى بعد إنهاء إغلاق كورونا



- أستراليا بلا إصابات للمرة الأولى.. وتعلن تعافى 6720 حالة كورونا منذ ظهور الوباء

- اتحاد الكرة والرياضة يتحملان تكلفة الإجراءات الطبية لكورونا حال عودة الدوري



- فايلر يغادر إلى سويسرا غدًا لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

- الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى أن سبورتس



- ابنة رجاء الجداوي:أمى فى الرعاية تعبانه جدا..وبتدعى طول الوقت للطاقم الطبي

- أشرف زكى لـ"اليوم السابع": أجريت جراحة فى القلب والحمد لله حالتى مستقرة وبصحة جيدة

