صور.. شن حملات لتطهير المنشآت الحكومية والمبانى بالشرقية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والشبابية والقرى والشوارع والميادين ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الاجتماعي) تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

واستمراراً لمجهودات مديرية الزراعة بتنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا.. قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للشوارع وواجهات المنازل والمصالح الحكومية بقرى ( بنى شبل - تل حوين - بردين) التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإستخدام معدات الرش والتطهير الخاصة بإدارة الزقازيق الزراعية.

وفى سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادى ومراكز الشباب والإدارات الشبابية لمختلف مراكز ومدن المحافظة واصل أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادى التطوع أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب ديرب نجم ومراكز شباب ( المنشية الجديده - المؤانسة - الضرايين) بكفر صقر ومركزى شباب ( السادات - المسلمية) بالزقازيق ومركز شباب الكفر القديم ببلبيس ومركز شباب سواده بفاقوس بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم لوحدة الطب الرياضى التابعه للمديرية وذلك تنفيذا للاجراءات الاحترازيه والوقائيه المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره

كما قامت مديرية القوى العاملة بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية بإستخدام المواد المطهرة كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس، شملت أعمال التطهير والتعقيم الإدارات الداخلية والمكاتب والأثاث والسلالم والطرقات ودورات المياه حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها لتلقى الخدمة.



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