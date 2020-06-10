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صور.. حملة للمرور على مصانع الصالحية الجديدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:19 م
صور.. حملة للمرور على مصانع الصالحية الجديدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حملة للمرور على مصانع الصالحية الجديدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس رمضان خيرى رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، شن حملة للمرور على المصانع للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وشكلت لجنة من الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وجهاز مدينة الصالحية الجديدة ومكتب السلامة والصحة المهنية بالصالحية الجديدة وجمعية المستثمرين بالصالحية الجديدة للمرور على المصانع، وللتأكد من التزام أصحاب المصانع بتوفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل (جهاز الكشف الحرارى - مواد النظافة والتطهير - الكمامات الواقية - القفازات) وأى مستلزمات أخرى لسلامة العاملين، بالتعامل مع جميع المخلفات (مهمات الوقاية) على أنها نفايات ذات طبيعة خاصة للتعامل معها بالطرق السليمة والتخلص منها بالطرق الصحيحة المنصوص عليها وكذلك إلزامهم بتوفير مكان منعزل لأى حالة اشتباه لحين نقلها إلى المستشفى بمعرفة المصنع بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية للمصانع والآلات وخطوط الإنتاج وسيارات نقل العمال.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالصناعة وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين لذلك اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذها لضمان دوران عجله الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح بالتقصير فى حمايه العاملين بالمناطق الصناعية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكدا انه فى حاله عدم الالتزام يتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.

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