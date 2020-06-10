اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد التغلب على حرب اللقاحات

شركة يابانية: لقاح كورونا سيكون جاهزا بالنصف الأول من 2021

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:00 م
شركة يابانية: لقاح كورونا سيكون جاهزا بالنصف الأول من 2021 لقاح كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

كشف مؤسس شركة التكنولوجيا الحيوية اليابانية AnGes Inc عن أنه يتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2021 إذا تمكنت من التغلب على سلسلة التوريد وعوائق الإنتاج.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" كانت الشركة التي تتخذ من أوساكا مقراً لها قد أحرزت تقدماً في تطوير لقاح كوفيد 19 المحتمل من خلال إعادة تطعيم لقاح ارتفاع ضغط الدم الذي مر بالفعل من خلال معايير السلامة والمعايير التنظيمية العالية وعقبات أخرى.

اليابان

وأبلغ ريويتشي موريشيتا رويترز أن وزارة الصحة اليابانية ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية "لديها بالفعل ثقة قوية في منتجنا" بسبب تلك التجربة، وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة اليابانية 1.3 مليار دولار في ميزانيتها الأخيرة لإنتاج اللقاحات في الوقت الذي تسعى فيه إلى استخدام لقاح الفيروس التاجي كورونا وتأمل في استضافة أولمبياد طوكيو المتأخرة العام المقبل.

يتدافع صانعو الأدوية حول العالم لتطوير العلاجات واللقاحات لـفيروس كورونا ، وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الجديد شديد العدوى والذي قتل حتى الآن أكثر من 400ألف شخص حول العالم.

هناك 10 لقاحات في التجارب السريرية وعشرات أخرى في تقييم ما قبل السريرية ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، لكن الإنتاج والتخصيص على نطاق واسع لا يزالان يمثلان تحديات كبيرة.

2f7b3090-f5a5-4e49-bb01-eb396e2b048c_16x9_1200x676

كما حذر موريشيتا من أن النقص في كل شيء من مركبات الأدوية إلى قوارير الزجاج ، حيث قامت مئات المعاهد والشركات بإجراء البحوث في وقت واحد  في ما يسميه حرب اللقاحات ويمكن أن يعقد الإنتاج.

مرشح AnGes هو أحد أفضل آمال اليابان في لقاح فيروس كورونا ، حيث أن التطوير أبعد من أن يتم إنتاجه من قبل شركات أخرى مثل Shionogi & Co و Daiichi Sankyo Co.

مرشح AnGes هو لقاح DNA البلازميدي الذي يعطل العلاقة بين المسامير البروتينية لفيروس التاجي والمستقبلات في الخلايا البشرية، تظهر النتائج المبكرة من الاختبارات على الفئران زيادة إنتاج الأجسام المضادة ، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في 30 متطوعًا من البشر في يوليو ، مع توقع النتائج الأولى في سبتمبر.

 

 


كورونا

علاج كورونا

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

لقاح محتمل لكورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة