ديلى ميل:الصين تستعد لإطلاق لقاح كورونا سبتمبر المقبل من 5 لقاحات تختبرها

كتبت أمل علام

قال الدكتور تشونغ نانشان، كبير خبراء فيروس كورونا في الصين، إن البلاد قد تطلق أول لقاح لفيروس كورونا COVID-19 في الخريف، منتقدا مناعة القطيع قائلاً إنها ستتسبب في موت عشرات الملايين.



الصين ستطرح لقاحها فى الخريف

وأضاف تشونج نانشان، طبقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الذي تم تعيينه لقيادة معركة البلاد ضد فيروس كورونا COVID-19، يخضع ما لا يقل عن 5 لقاحات للتجارب السريرية في الصين لفيروس كورونا COVID-19 ، أنه يجب معالجة جائحة فيروس كورونا بالتطعيم الشامل، وليس حصانة القطيع، وهو مفهوم أثارته الحكومة البريطانية في البداية كوسيلة لمحاربة المرض الفتاك، حيث تشير مناعة القطيع إلى الحالة التي اكتسب فيها عدد كبير من السكان، مناعة ضد المرض حتى لا ينتشر داخل البلاد.



كبير خبراء الصين فى مجال فيروس كورونا

وأكد الدكتور تشونج: "البلد بحاجة إلى أن يصاب من60 إلى 70% من سكانه "لمناعة القطيع"، مؤكدا أن معنى ذلك، أن 7% من هؤلاء سيموتون بسبب المرض، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى وفاة 30 إلى 40 مليون شخص، دون تحديد كيف توصل إلى الأرقام.

وقال تشونج، خبير الفيروسات التاجية، البالغ من العمر 83 عامًا، أن بعض اللقاحات التي طورها العلماء الصينيون، يمكن أن تكون جاهزة في الخريف ربما بحلول نهاية هذا العام، من أجل "الاستخدام في حالات الطوارئ".

وقالت الصحيفة، يتطابق الجدول الزمني للقاح الذي كشف عنه الدكتور تشونج، مع التعليقات التي أدلى بها سابقًا الدكتور جاو فو، المدير العام للمركز الصيني للوقاية من الأمراض، ومكافحتها، حيث أكد الدكتور جاو في أواخر إبريل، إن الصين يمكن أن تتوقع الحصول على لقاح ناجح للمرض الفتاك بحلول سبتمبر.

وقال دكتور جاو فو، "لتطوير لقاح أو دواء معين، يستغرق الأمر وقتًا دائمًا، لأن اللقاح سيستخدم على الأشخاص الأصحاء، لذلك يجب أن تتأكد من أن اللقاح الذي تقوم بتطويره آمن وفعال."



اللقاح الصينى

قال عالم الفيروسات أيضا، أن الصين تقود جهود العالم لتطوير لقاحات ضد عدوى فيروس كورونا، ربما بحلول شهر سبتمبر، قد يكون لدينا لقاح لاستخدامه في حالات الطوارئ، على سبيل المثال، إذا حدث تفشي للمرض مرة أخرى.

وأضاف الدكتور جاو، إن "لقاح الطوارئ"، الذي سيكون في مرحلته الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية، يمكن استخدامه على العاملين الطبيين قبل عامة السكان.

وقال المسؤول الصيني "في رأيي، ربما سنحصل على لقاح للأشخاص الأصحاء في وقت مبكر من العام المقبل"، مضيفا، تختبر الصين على الأقل 5 أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا COVID-19، وفقاً لتقرير نشرته الحكومة مؤخرا.