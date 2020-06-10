اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة هونج كونج تعتقل 53 ناشطا خلال احتجاجات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:26 ص
شرطة هونج كونج تعتقل 53 ناشطا خلال احتجاجات احتجاجات هونج كونج - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت شرطة هونج كونج 53 شخصا خلال احتجاجات مساء أمس الثلاثاء شهدت خروج مئات النشطاء إلى الشوارع وأدت في بعض الأحيان إلى إغلاق طرق في قلب المركز المالي، قبل أن تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الحشود.

تأتي الاحتجاجات، التي تمت الدعوة إليها بمناسبة مرور عام على بدء مظاهرات داعمة للديمقراطية شابها العنف في بعض الأحيان في المستعمرة البريطانية السابقة، وسط تصاعد التوتر بسبب مشروع قانون مقترح يتعلق بالأمن القومي ويحظى بدعم الحكومة المركزية في بكين.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إنها اعتقلت 36 رجلا و17 امرأة بسبب مخالفات تشمل التجمع بشكل غير قانوني والمشاركة في تجمع غير مصرح به. وتحدى المتظاهرون حظر تجمع أكثر من ثمانية أشخاص فرضته حكومة هونج كونج لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المزمع خروج المزيد من الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، إذ يخشى أنصار الديمقراطية أن يقمع تشريع الأمن القومي المقترح الحريات في المدينة بصورة كبيرة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل القانون الأمني أو كيفية تطبيقه لكن السلطات في بكين وهونج كونج تقول إنه لا داعي للقلق وإن التشريع سيستهدف أقلية من "مثيري الشغب".

كانت الاحتجاجات قد بدأت في هونج كونج قبل عام بسبب مشروع قانون للحكومة كان سيتيح تسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني للمثول أمام محاكم خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي.

وسحبت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج مشروع القانون مع تصاعد الاحتجاجات لكن النشطاء ظلوا يخشون من سعي الصين لنكث اتفاق وقعته مع بريطانيا قبل تسلمها هونج كونج في 1997 يقضي بالسماح للمدينة بالاحتفاظ بمستوى عال من الاستقلالية لمدة 50 عاما.


هونج كونج

شرطة هونج كونج

احتجاجات هونج كونج

احتجاجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة