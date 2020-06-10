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سهم البنك الأهلى يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:18 ص
سهم البنك الأهلى يصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% رابحاً 5.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1286.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 481.9 ألف سهم بقيمة 65.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.68% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%. 
 
وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة، وذلك لمدة 90 يوم ابتداءً من أمس الاثنين.
 
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، عن تنفيذ صفقة شراء على أسهم الشركة بعدد 70.8 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بعدد 0.540 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو.
 

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