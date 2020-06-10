اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:06 م
خالد صلاح
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سريلانكا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية فى 5 أغسطس بسبب كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:31 م
سريلانكا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية فى 5 أغسطس بسبب كورونا سريلانكا
أ ش أ

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أعلنت مفوضية الانتخابات فى سريلانكا اليوم الأربعاء إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة فى 5 من أغسطس المقبل وذلك بعد تأجيلها مرتين بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن الموعد الجديد سيتيح للمفوضية وقتا كافيا للإعداد للانتخابات وفق الإرشادات الصحية.

وكان الرئيس جوتابايا راجابكسا حل البرلمان فى مارس الماضى وأجلت السلطات الانتخابات مرتين للحصول على تأكيد من السلطات الصحية بأمان إجراء الانتخابات فى الظروف الحالية، وحدد لها سابقا يومى 25 من أبريل الماضى و20 من يونيو الجاري.


ورفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضى عرائض مقدمة من أحزاب المعارضة ونشطاء مدنيين لإبطال قرار الرئيس بحل البرلمان، ويعد وضع سريلانكا الحالى غير دستورى بعد تجاوز الفترة القانونية -ثلاثة شهور- للعمل دون برلمان.
وكان الرئيس حل البرلمان بعد توليه الرئاسة فى نوفمبر الماضى قبل ستة شهور من انتهاء فترته ورغم أنه من سلطته الدعوة لانعقاد البرلمان بعدما حله إلا أنه رفض فعل ذلك بعدما عرقل تفشى الفيروس إجراء الانتخابات.


سريلانكا

انتخابات

الانتخابات البرلمانية

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