اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:52 م
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سحب رخص 23 سيارة لعدم ارتداء السائقين والركاب الكمامة بالغربية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:46 م
سحب رخص 23 سيارة لعدم ارتداء السائقين والركاب الكمامة بالغربية ضبط سائق لعدم ارتدائه كمامة بكفر الزيات
الغربية – مصطفى عادل

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تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أعلن د. طارق رحمي محافظ الغربية، عن سحب 23 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين والركاب بقرار ارتداء الكمامة ، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، بكفر الزيات وبسيون ، لمتابعة استعدادات المدارس التي تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة ، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات والتى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية ، علي استمرار أعمال النظافة بمركز كفر الزيات وبسيون، مشيرا الي أنه تم رفع عدد 2 عربة متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات ، كما تم إزالة تحويطة من البوص تستخدم لتقديم المأكولات بها على اول طريق بسيون الزراعي في زمام قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات.

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اخبار عاجله

محافظ الغربية

كفر الزيات

مخالفة عدم ارتداء الكمامة

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