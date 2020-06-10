اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رفض دعوى زوجة طالبت بحبس زوجها مدعية تسببه فى تلف المنقولات بعد 22 عام زواج

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:47 ص
رفض دعوى زوجة طالبت بحبس زوجها مدعية تسببه فى تلف المنقولات بعد 22 عام زواج خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة جنح أكتوبر دعوى زوجة طالبت بحبس زوجها لتبديده منقولاتها، وذلك بعد تقديم الزوج مستندات رسمية ومحضر تسليم من الجهات المختصة، تثبت محاولته منحها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو الأمر الذى رفضته الزوجة، وطالبته بثمن تلك المنقولات والذى يتجاوز وفق تقديرها 200 ألف.

ونصت حيثيات الحكم "أنه وفق للمادة 639 من القانون المدنى، ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشىء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشىء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال المباح، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوى".

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوجة ص.م.ك، البالغة من العمر 45 عاما، بدعوى تبديد بعد نشوب خلافات بينهما وصلت لتركها منزل الزوجية برفقة أولادها الأربعة، وطلبها الطلاق بمحكمة الأسرة، لتؤكد وقوع ضرر عليها.

وأضافت الزوجة: "طالبته بالطلاق بشكل ودى، وإرسال النفقات لأولاده فامتنع، وأقام دعوى طاعة لإجبارى للرجوع إليه، ورفض تمكينى من الحصول عل حقوقى الشرعية".

وخلال جلسات القضية، رد الزوج ج.م.ك، ردا على اتهامات زوجته، ووصفها بالباطلة، وادعى اعتيادها على تعنيفه، وملاحقته بدعاوى قضائية لحبسه، رغم دفعه النفقات بانتظام، والتهديد بحبسه بدعوي تبديد واتهامات كيدية بالتعدي عليها ضربا.

وبعد تداول الدعوي وسماع الشهود والإطلاع على المستندات، جاءت حيثيات الحكم، لتؤكد أن الزوج خلال 22 عاما من الحياة الزوجية، كان له حق استعمال المنقولات برفقة زوجته وأولاده على الوجه المعين فى عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وانتفاء القصد الجنائى لديه، بعد عرضه المنقولات على المدعية عدة مرات، بالحالة التى كان عليها وقت انعقاد الزوجية، إلا أنها رفضت استلامها.


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

حكم نشوز

حبس زوج

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة