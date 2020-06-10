رئيس حي ثان المحلة يتفقد منافذ بيع الكمامات

الغربية – مصطفى عادل

تفقد محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة منفذ بيع الكمامات بأسعار التكلفة تخفيفا على المواطن للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الحى أن الهدف من هذه المنافذ هو ضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال توفيرها بأسعار مناسبة للمواطن ومواجهة جشع التجار ومنع كافة صور احتكارها، كما ناشد المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، اليوم الأربعاء، منافذ بيع الكمامات بكفر الزيات وبسيون، والتى وفرتها المحافظة.

وأكد محافظ الغربية ، على توفير كميات كبيرة من الكمامات لتلبية احتياجات المواطنين ، وخدمة أكبر شريحة من البسطاء ومحدودى الدخل، مشددا على عدم التلاعب بالأسعار والبيع بالسعر المتفق عليه وهو 2 جنيه للكمامة الواحدة .

كما تابع د. رحمى خلال جولته حالة النظافة العامة للشوارع والميادين، حيث وجه رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ورئيس مركز ومدينة بسيون بتكثيف حملات النظافة والاهتمام بتجميل الميادين والشوارع ورفع الإشغالات أولاً بأول بما فى ذلك عربات المأكولات والمشروبات المتنقلة

من ناحيه اخرى تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، عددا من المدارس بكفر الزيات وبسيون، وذلك للتأكد من جاهزية تلك المدارس كمقار للجان امتحانات الثانوية العامة.



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