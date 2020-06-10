خط شكاوى الكورونا بالشرقية يتعامل مع 21 شكوى للمواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم اليوم إستقبال 21 شكوى من المواطنين عبر رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقى شكاوى وإستفسارات المواطنين من إمتناع مستشفيات العزل الصحى عن إستقبالهم لتلقى العلاج اللازم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

أوضح المحافظ، فى بيان، أن الشكاوى الوارده تضمنت 3 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيتي( الصدر - الاحرار ) بمدينة الزقازيق لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج، و 18 شكوى وإستفساراً عن الأعراض التى تظهر فى حاله الاشتباه بالإصابه بفيروس كورونا.

أضاف محافظ الشرقية أن آليه التواصل مع الشكاوى الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفه الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفورى بمسؤولى إداره الرعايه الحرجه والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقى الرعايه الطبيه اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد على استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقيه قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافه إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكترونى www.sharkia.gov.eg لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفورى مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوى الواردة وحلها فورا.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.