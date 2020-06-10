اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج 3 حالات شفاء من نزل الشباب بالطود بعد شفائهم من كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:03 م
خروج 3 حالات شفاء من نزل الشباب بالطود بعد شفائهم من كورونا خروج 3 حالات شفاء من نزل الشباب بالطود بعد شفاؤهم من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن خروج 3 من الحالات بعد تعافيهم وشفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبرهيم شنقير مدير العزل الصحي، وتحت إشراف طبي كل من الدكتور شريف موسي، والدكتور أمير عدنان، أنه تم مساء اليوم الأربعاء، خروج أكبر عدد تعافي علي الإطلاق من مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية، بعدد 33 من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم العلاجي والنفسي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

كما يذكر من ضمن الحالات 3 حالات كانوا في الرعاية المركزة، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا وابتهاجا بأكبر عدد علي الاطلاق 33 متعافي، حيث كانت من أيام قليلة قد تم خروج 28 حالة تعافي، واليوم تكتمل الفرحة بخروج وتعافي 33 مريض مصاب بفيروس كورونا.

ومن جانب آخر تقدم المتعافين بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بمستشفي العزل الصحي باسنا بقيادة الدكتورة الهام محمود مديرة المستشفى، علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الازمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء المستشفى واحتفل الجميع بحالات الخروج، سائلين المولى عز وجل الشفاء العاجل و التام لجميع مرضانا وان يرفع الله البلاء عن مصرنا الحبيبة وسائر البلاد.

 


الاقصر

علاج مصابى كورونا

نزل الشباب بالطود

اخبار الاقصر

المدينة الشبابية بالطود

شفاء مصابى كورونا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشفى الحجر الصحى بإسنا تعلن خروج 33 حالة بعد شفائهم من "كورونا".. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:29 م

مدير إدارة إسنا الصحية: لا مجاملات فى نقل مصابى كورونا للعزل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:12 م

بنك الدم بالأقصر يستقبل أول متبرعان ببلازما الدم لمصابى كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:38 م

أهالى إسنا يناشدون شيخ الأزهر بفتح المدراس ومراكز الشباب للحجر الصحى لمصابى كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:38 م

صور.. مدينة إسنا تبحث حلول لضعف المياه بقرية الدير وتخاطب وزير الري

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة