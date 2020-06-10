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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:22 م
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حفر بئر مياه شرب بقرية بغداد فى الوادى الجديد بتكلفة 2 مليون جنيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:07 م
حفر بئر مياه شرب بقرية بغداد فى الوادى الجديد بتكلفة 2 مليون جنيه تفجير بئر مياه شرب بقرية بغداد بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أنه جرى حفر بئر مياه شرب جديد لخدمة أهالى قرى بغداد بمركز باريس، البالغ عمقه 530 مترا وتصرف 285 مترا / الساعة، وذلك ضمن برنامج دعم القرى الأكثر فقرا بالمحافظة.

وقال إبراهيم إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتوفير كافة الخدمات للمواطنين، موضحا بأن البئر يأتى ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لدعم القرى الأكثر فقرا، والذى جرى تنفيذه بتكلفة مالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير الوادى الجديد.

وكان المهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة، أعلن أنه تم الانتهاء من أعمال رصف عدد من الطرق بمركز باريس وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمراكز المحافظة، وأوضح مغربى أنه تم الإنتهاء من رصف شوارع "بنك مصر والوحده المحلية وإدارة الطرق وبنك الإئتمان والساحة الشعبية"، بإجمالى أطوال بلغت 3 كم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد طريق مدخل مدينة باريس بطول 600 متر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليون جنيه.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الطرق بالمحافظة عن البدء فى وضع الطبقة الاسفلتيه لترميم الحفر والمطبات بدءا من الكيلو 55 اتجاه الداخلة - الخارجة ( منطقة البويب) مرورا بقرية أولاد عبد الله على حتى منطقة بئر 6 حتى قرية الشوش.

 


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