جامعة بنها تتقدم 23 مركزا فى التصنيف الدولى للجامعات CWUR

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة فى مركز تصنيف جامعات العالم"CWUR" وذلك فى نسخة التصنيف لعام 2020-2021، حيث حققت الجامعة المركز 1899 على مستوى العالم بين 20 ألف جامعة مشاركة فى التصنيف متقدمة حوالى 23 مركزًا عن العام السابق .

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن تصنيف (CWUR) يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويقوم على تصنيف الجامعات بناء على أربعة معايير رئيسية هي: جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضاً، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، ومخرجات وأداء البحث العلمى (Research Performance) بنسبة 40%، والتى تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعى وهى: عدد الأبحاث الكلى، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التى تظهر فى المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية.

وأشار الجيزاوى إلى أن جامعة بنها قد ظهرت فى تصنيف (CWUR) لأول مرة العام الماضى 2019-2020، وذلك نتيجة السياسات التى اتخذتها الجامعة فى مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الإجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمى الدولى المتميز، ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية المصنفة دوليا و برامج دعم البحث العلمى الأخرى.

يذكر أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة فى مجال السياسات، والرؤى الاستراتيجية، والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين نتائج التعليم والبحث ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة.