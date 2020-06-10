جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية لمنطقة الرابعة الناصرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة خدمية إلى منطقة الرابعة الناصرية باسم المرحوم الدكتور محمود حمدى العاصى، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى الأسبق بكلية الطب جامعة الإسكندرية تخليداً لسيرته، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الأسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتأتى القافلة تفعيلاً لمبادرتى حياة كريمة الرئاسية ومعا نستطيع التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع لدعم الأسر المتضررة من الإجراءات التى إتخذتها الدولة للحد من انتشار ذلك المرض خلال فترة الحظر بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى جمعيتى بنك الدواء و الروان الخيرية .

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم توزيع مساعدات عينية لعدد 100 أسرة فى صورة كرتونة تحتوى على بعض من مواد غذائية وأدوات للنظافة والتعقيم تكفى احتياجاتهم الشهرية وتوزيع اللحوم والمساعدات المادية، فيما انطلقت أمس قافلة خدمية لمنطقة أرض القرد بالكينج مريوط حيث تم توزيع المساعدات العينية واللحوم البيضاء وبعض المساعدات المادية لعدد 100 أسرة الأكثر إحتياجاً ، تحت شعار (أقعد فى البيت - أحمى نفسك وأحمى بلدك).

وكانت قد دشنت جامعة الإسكندرية، مبادرة (معا نستطيع ) لدعم للعمالة المؤقتة والأسر المتضررة من الإجراءات الحالية لمكافحة فيروس كورونا، عن طريق توزيع مساعدات عينية لتلك الاسر.

وقال بيان صادر عن الجامعة ، إنه سيتم توزيع كرتونة بتكلفة 200 جنيه تحتوى على أحتياجات الاسرة الشهرية من مواد غذائية، وأدوات للنظافة والتعقيم.

وأشار البيان إلى أن ذلك للمساهمة فى إنجاح الإجراءات التى أتخذتها الدولة فى الحد من نزول الافراد، تحت شعار ( أقعد فى البيت - أحمى نفسك وأحمى بلدك ) وسد الاحتياجات الشهرية لهذه الاسر خلال فترة الحظر.

وأكد ان المبادرة تأتى انطلاقا من حرص جامعة الإسكندرية على المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع السكندري، وإيمانا بدور قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة فى دعم المسئولية المجتمعية، وضرورة المشاركة لمواجهة خطر أزمة فيروس كورونا المستجد.