اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية لمنطقة الرابعة الناصرية.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:55 م
جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية لمنطقة الرابعة الناصرية.. صور جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية لمنطقة الرابعة الناصرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة خدمية إلى منطقة الرابعة الناصرية باسم المرحوم الدكتور محمود حمدى العاصى، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى الأسبق بكلية الطب جامعة الإسكندرية تخليداً لسيرته، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الأسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتأتى القافلة تفعيلاً لمبادرتى حياة كريمة الرئاسية ومعا نستطيع التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع لدعم الأسر المتضررة من الإجراءات التى إتخذتها الدولة للحد من انتشار ذلك المرض خلال فترة الحظر بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى جمعيتى بنك الدواء و الروان الخيرية .

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم توزيع مساعدات عينية لعدد 100 أسرة فى صورة كرتونة تحتوى على بعض من مواد غذائية وأدوات للنظافة والتعقيم تكفى احتياجاتهم الشهرية وتوزيع اللحوم والمساعدات المادية، فيما انطلقت أمس قافلة خدمية لمنطقة أرض القرد بالكينج مريوط حيث تم توزيع المساعدات العينية واللحوم البيضاء وبعض المساعدات المادية لعدد 100 أسرة الأكثر إحتياجاً ، تحت شعار (أقعد فى البيت - أحمى نفسك وأحمى بلدك).

وكانت قد دشنت جامعة الإسكندرية، مبادرة (معا نستطيع ) لدعم للعمالة المؤقتة والأسر المتضررة من الإجراءات الحالية لمكافحة فيروس كورونا، عن طريق توزيع مساعدات عينية لتلك الاسر.

وقال بيان صادر عن الجامعة ، إنه سيتم توزيع كرتونة بتكلفة 200 جنيه تحتوى على أحتياجات الاسرة الشهرية من مواد غذائية، وأدوات للنظافة والتعقيم.

وأشار البيان إلى أن ذلك للمساهمة فى إنجاح الإجراءات التى أتخذتها الدولة فى الحد من نزول الافراد، تحت شعار ( أقعد فى البيت - أحمى نفسك وأحمى بلدك ) وسد الاحتياجات الشهرية لهذه الاسر خلال فترة الحظر.

وأكد ان المبادرة تأتى انطلاقا من حرص جامعة الإسكندرية على المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع السكندري، وإيمانا بدور قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة فى دعم المسئولية المجتمعية، وضرورة المشاركة لمواجهة خطر أزمة فيروس كورونا المستجد.

received_281397643241047
 
received_2006556752809362
 
received_2325654294402306
 
received_3162641163793732

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة