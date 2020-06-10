جامعة أسيوط ضمن أفضل خمسة جامعات مصرية فى تصنيف CWUR العالمى للجامعات

وكشف الدكتور طارق الجمال أن ترتيب جامعة أسيوط جاء في المركز الخامس بعد جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية وفى الترتيب 1197 على مستوى أكثر من 25 ألف جامعة بمختلف دول العالم العربي والأجنبي .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تصنيف CWUR يعتمد في تقيمه على عدة محاور تتضمن جودة التعليم وهو ما يمثل 25% من أساس التقييم ، وهو المجال الذي شهد تقدماً في السنوات الأخيرة ، وهو ما أثمر كذلك عن نجاح الجامعة فى تطبيق أسس التعليم عن بعد خلال أزمة فيروس كورونا ، وهو ما كانت قد بدأت تطبيق بالفعل من خلال تطبيق نظام المقررات الإلكترونية والامتحانات الإلكترونية الموحدة بعدد من الكليات ، إلى جانب استحداث بعض الأقسام العلمية والبرامج الخاصة لمواكبة التطوير العلمي وتلبية احتياجات سوق العمل .

كما تناول الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن من ضمن معايير تصنيف CWUR كذلك مخرجات وأداء البحث العلمي وهو ما يمثل 40% من إجمال التقييم وينقسم إلى أربعة محاور هي عدد الأبحاث الكلى وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات المميزة وعدد الأبحاث التي تظهر في المجالات ذات التأثير العالي وعدد الأبحاث ذات معدل الاقتباسات المرتفع ، وهى المحاور التي شهدت تحسناً كبيراً فى النشاط العلمي بمعظم كليات الجامعة وزيادة فى كمية الإنتاج البحثي وتحسين فى جودته وكذلك فى المحور المتعلق بجودة أعضاء هيئة التدريس .

وأضافت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئول تصنيف الجامعة لدى وزارة التعليم والعالي أن جامعة أسيوط قد سجلت تصنيفاً متقدماً كذلك في نجاح خريجها في التوظيف وهو ما يمثل 25% من محاور التقييم ، مشيرة أن تصنيف CWUR أحد التصنيفات المرموقة والذي بدأ عمله فى مجال تصنيف الجامعات منذ 2012 ويشمل تصنيفه مراجعة وتقييم أكثر من 25 ألف جامعة سنوياً .