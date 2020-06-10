توفير أدوية للحالات المخالطة والمصابة بفيروس كورونا ببئرالعبد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد ، التابعة لصحة شمال سيناء، عن توفير أدوية للمخالطين لحالات كورونا ببئرالعبد بشمال سيناء.

وأوضح بيان إدارة الطب الوقائى ، أنه بناء على البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، وتعليمات مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، قام الطاقم الطبى بالمركز الحضرى بتجهيز وتسليم الأدوية الخاصة بالمخالطين لحالات إيجابية بفيروس كورونا بمدينة بئرالعبد.

كما أعلنت إدارة الطب الوقائى ببئر العبد، أن الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد ، وجه بعدم الرد على شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الإجتماعى إلا من خلال الطرق الرسمية.

جاء ذلك بعد تداول نشطاء شكاوى أمس بعدم وصول أدوية لحالات المخالطين للمصابين ، وعدم قيام الصحة بتعقيم منازل حالات الإصابة منذ الإعلان عنها حتى اخر يوم امس .

وسبق وأعلنت اليوم ادارة الطب الوقائى ببئر العبد، انه وردت نتائج عينات الحالات المحجوزة بمستشفى بئر العبد النموذجى ،وبيانها حالة من مدينة بئر العبد بحى العمارين والنتيجة إيجابية، وحالة ثانية لسيدة من قرية بالوظة والنتيجة إيجابية، والتأكيد على الأهالى يتوخى الحذر والتزام البيوت .

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم ، عن شفاء حالتين وإصابة 8 بكورونا فى العريش وبئر العبد، وأوضح البيان، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء ، تؤكد وجود 8 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين، وأن إجمالى الحالات 52 حالة، السلبى منها 35، و7 حالات تحت الفحص، والحالات الإيجابية 10، تم منها شفاء حالتين، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل حالة فى مستشفى العريش ، وعزل 5 حالات فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى .

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

توفير الأدوية للحالات المخالفة لفيروس كورونا وتوصيلها لهم

توفير الأدوية للحالات المخالفة لفيروس كورونا وتوصيلها لهم

توفير الأدوية للحالات المخالفة لفيروس كورونا وتوصيلها لهم

توفير الأدوية للحالات المخالفة لفيروس كورونا وتوصيلها لهم