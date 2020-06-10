تنفيذ 7128 حكما قضائيا وتحرير 2369 مخالفة مرورية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 258 محكوما عليهم، و16 حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 258 محكوما عليهم بإجمالى 7241 حكما منفذا، 903 أحكام جزئية، و189 حكما مستأنفا، وتحصيل 6035 جنيها غرامة، وتحرير 98مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير 2369 مخالفة، و 852مخالفة انتظار خاطئ، و 231 تصالح فورى، وسحب 14 دراجة نارية وحجز 19دراجات، وتحصيل مبلغ 11600.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 35 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و14قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.