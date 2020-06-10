تعرف على أسباب ارتفاع التضخم الشهرى 0.1% فى مايو

كتب: مدحت عادل

أسدل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية لشهر مايو 2020، والذى بلغ "107.7" نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.1% عن شهر أبريل 2020.

وأرجع بيان الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%)، فيما انخفض مجموعة الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.2%).

أسباب التغير الشهرى في مايو مقابل شهر أبريل 2020:

أوضح بيان جهاز الإحصاء، أن قسم الطعام والمشـروبات شهد ارتفاعا بلغ (0.1%) نتيجة ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (4.7%) متأثرا بارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (14.3%)، ومجموعة الموز بنسبة (10.4%)، ومجموعة الموالح بنسبة (7.2%)، ومجموعة التفاح بنسبة (3.0%).

ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.0%) نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الطيور بنسبة (2.6%)، ومجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.3%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%) بعد ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (0.6%)، ومجموعة منتجات المخابز الفاخر بنسبة (0.6%).

وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.7%) بسبب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة (-9.4%)، ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-8.7%)، كما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار المأكولات البحرية بنسبة (-2.9%)، مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.1%).

وتضمن بيان جهاز الإحصاء، ارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع بنسبة (0.9%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابـس بنسبة (1.0%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.6%).