اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحرك روسى صينى فى الأمم المتحدة لحماية إيران من تهديد أمريكا بفرض عقوبات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:16 ص
تحرك روسى صينى فى الأمم المتحدة لحماية إيران من تهديد أمريكا بفرض عقوبات أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت روسيا والصين تحركا في الأمم المتحدة لمواجهة زعم واشنطن أن بمقدورها تفعيل إجراء يعيد كل العقوبات المفروضة على إيران في مجلس الأمن الدولي.

وكتب كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وكبير الدبلوماسيين الصييين وانج يي رسالتين لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فيما تهدد الولايات المتحدة بتفعيل ما يعرف بالعودة السريعة للعقوبات بموجب الاتفاق النووي مع إيران، رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.

وكتب لافروف في الخطاب المؤرخ في 27 مايو والذى أعلن عنه هذا الأسبوع يقول إن الولايات المتحدة "سخيفة وغير مسؤولة... هذا غير مقبول بالمرة".

وهددت واشنطن بتفعيل العودة إلى عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظرا على الأسلحة من المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق طهران مع القوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الأسبوع الماضي إن مسودة مشروع القرار المتعلق بحظر الأسلحة سيتم توزيعها على أعضاء المجلس قريبا.

وأشارت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بالفعل إلى معارضتهما إعادة فرض حظر الأسلحة على إيران، وإذا عرقلت الدولتان مشروع القرار الأمريكي فإنه سيتعين على واشنطن المضي قدما في تهديدها بتفعيل العودة السريعة إلى العقوبات.

وكتب وانغ في خطابه بتاريخ السابع من يونيو "الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحابها منه ولم يعد من حقها أن تطالب مجلس الأمن بتطبيق العودة السريعة للعقوبات".

وأشار لافروف إلى رأي لمحكمة العدل الدولية في عام 1971 يرى أن من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية أنه "لا يمكن الإقرار للطرف الذي يتنصل من التزاماته أو لا يفي بها الاحتفاظ بالحقوق المستمدة من العلاقة".


روسيا

الصين

امريكا

ايران

الامم المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ايران تسجل 74 حالة وفاة و2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:27 م

الخارجية الأمريكية: إيران نفذت 360 عملية اغتيال موجهة فى عدد من البلدان

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:16 م

براين هوك: العقوبات على إيران أدت إلى نتائج ممتازة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:31 م

المبعوث الأمريكى الخاص بإيران: طهران فى صدارة الدول بمجال رعاية الإرهاب والعقوبات أدت إلى نتائج ممتازة.. براين هوك: ترامب سيواصل الضغط ورفع حظر التسلح عن إيران سيوفر لها فرصة لزعزعة استقرار المنطقة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:00 م

زلزال ثان بقوة 5.7 يضرب محافظة فارس جنوبى إيران

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:48 م

الأمم المتحدة تدعو إيران للالتزام بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة