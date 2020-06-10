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برلين تفتح أبوابها للسياحة.. تعرف على أهمية السوق السياحى الألمانى عالميا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 ص
برلين تفتح أبوابها للسياحة.. تعرف على أهمية السوق السياحى الألمانى عالميا عودة السياحة الالمانية
كتبت آمال رسلان 

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بعث قرار الحكومة الفيدرالية الألمانية برفع تحذير السفر العالمي لـ 29 دولة أوروبية بحلول 15 يونيو، الأمل بعودة السياحة العالمية، وذلك نظرا لأهمية السوق الألمانى سياحيا، حيث تعد أكبر الاسواق المصدرة للسياحة وخاصة لدول شمال افريقيا فى مصر وتونس والمغرب.

وستقوم ألمانيا بفتح حدودها وحركة السفر تدريجيا، حيث تبدأ منتصف الجارى ل 29 دولة أوربية، ثم بداية من شهر يوليو تقوم ببحث استئناف الحركة لدول جنوب المتوسط وفقا لاتفاقيات ثنائية سيتم عقدها مع تلك الدول وفقا لتطور انتشار الفيروس التاجى بها.

ونرصد أهمية السوق الألمانى بالنسبة للسياحة العالمية:

خلال عام 2018 بلغ عدد الرحلات السياحية التي قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية.

• 73% من الرحلات التي قام بها الألمان كانت لخارج ألمانيا و 27% رحلات داخلية

احتلت منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8% من رحلات الالمان، ومنطقة أوروبا الغربية 13,5%، ومنطقة أوروبا الشرقية 7,8%، ورحلات آسيا والأمريكتين 8,1%، ومنطقة اسنكندنافيا 3,3%.

الوجهات السياحية العشرة الأولي المحببة للألمان خلال عام 2018 كانت:

 أسبانيا بنسبة مئوية 13,7%.

 إيطاليا بنسبة مئوية 8,1%.

 تركيا بنسبة مئوية 5,1%.

النمسا بنسبة مئوية 4,9%.

 اليونان بنسبة مئوية 4%.

 فرنسا بنسبة مئوية 3,1%.

 هولندا بنسبة مئوية 2,8%.

بولندا بنسبة مئوية 2,5%.

 مصر بنسبة مئوية 1,9% (مليون و 707 ألف سائح ألماني زاروا مصر خلال عام 2018).

قضى الألمان عام 2018 أكثر من 1,7 مليار يوم في الجولات السياحية والرحلات الطويلة.

بلغ عدد الألمان الذين قاموا بالسفر وعمل رحلات سياحية خارج ألمانيا 55 مليون خلال عام 2018.

والنسبة المئوية من السكان الذين قاموا بعمل رحلات سياحية خلال عام 2018 كانت 78,1%.

خلال عام 2018 أنفق الألمان 135,9 مليار يورو على السفر والسياحة.

متوسط إنفاق السائحين في ألمانيا خلال عام 2018 كان 95 يورو في اليوم.


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