وقالت الوزارة في بيان (نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الالكتروني)، اليوم /الأربعاء/ - إن 133 ألفا و632 شخصا يخضعون حاليا للعلاج، بينما تماثل للشفاء التام 135 ألفا و205 أشخاص، منهم 5991 خلال يوم أمس.

أما عن حصيلة الوفيات، أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الهند بلغ 7745 شخصا، منهم 279 شخصا توفوا خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح بيان الوزارة، أن حجم الإصابات الأكبر كان في ولاية "ماهاراشترا" وسط البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من ثلث جميع الإصابات 90 ألفا 787 حالة، (2259 خلال الـ24 ساعة الأخيرة)، أما منطقة العاصمة دلهي فكانت في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات الكلي بعد ولاية تاميل نادو.

ووفقًا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز، احتلت الهند المركز الخامس في العالم من حيث عدد الإصابات، متخطية بذلك إيطاليا وإسبانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الهندية تمديد تدابير الإغلاق حتى 30 يونيو الجاري، وذلك بالمناطق المحددة لاحتواء تفشي الوباء .. لكنها حددت في ذات الوقت ثلاث مراحل لإعادة فتح القطاعات المغلقة الواقعة خارج مناطق الاحتواء.

وبحسب القرار، سيسمح لدور العبادة والمطاعم، الفنادق والمراكز التجارية، بفتح أبوابها بدءا من الثامن من الشهر المقبل، فيما يتم تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا. وسيُسمح بعمل المدارس والمؤسسات التعليمية بالاتفاق مع السلطات المحلية. كما أكدت السلطات الهندية استمرار اعتبار ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات والأماكن العامة وأماكن العمل إلزامياً.