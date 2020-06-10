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النيابة تحيل طفلة إلى الطب الشرعى بعد اتهام طالب بالتعدى عليها جنسيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:45 ص
النيابة تحيل طفلة إلى الطب الشرعى بعد اتهام طالب بالتعدى عليها جنسيا التعدى على طفلة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أمر المستشار حسن شطا وكيل نيابة طلخا ، بإشراف المستشار محمد هدايات ، رئيس نيابة طلخا ، بعرض الطفلة " ج " علي الطب الشرعي ، وبيان ما بها من إصابات ، وتوضيح إذ كانت تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه وتحديد المدة الزمنية للإصابات ، وذلك بعد تقديم أسرتها بلاغ ضد طالب بالصف الثالث الإعدادي بالتعدي عليها جنسيا .

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، من ( س . ا ) يتهم خلاله " حسن . س . ح " ، 16 سنة طالب بالشهادة الإعدادية ، بالتعدى الجنسى واغتصاب نجلته "ج " 3 سنوات ونصف ، داخل أحد الشقق السكنية بمنزل المتهم، حيث تبين إصابة الطفلة بنزيف نتيجة التعدى الجنسى عليها، وتم إحالته إلى المستشفي لعمل تقرير بالحالة .

على الفور توجه رئيس مباحث المركز، والفريق المعاون ، إلى مكان البلاغ ، وتبين هروب الطالب ، وتم إعداد كمين له، وضبطه ، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة ، بعد أن استدرج الطفله إلى أحد الشقق الخالية فى منزله، وقام بالتعدى عليها، مما تسبب فى إصابتها.

تم تحرير المحضر رقم 26/20 جنايات طلخا ، لسنة 2020 ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


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