المشدد 10 سنوات لمتهم استدرج شخص لسرقته تحت تهديد السلاح بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وبحضور محمد أحمد أبو الفضل، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وسامح عزيز، بالسجن المشدد 10 سنوات على شخص، لاتهامه باستدراج آخر وإشهار السلاح فى وجهه وسرقته بالاكراه، كما قضت بمصادرة السلاح المستخدم، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم جاء الحكم فى الدعوى رقم 5205 لسنة 2019 جنايات قسم ثان كفرالشيخ، والمقيدة برقم 2848 لسنة 2019 كلى كفرالشيخ، حضورياً على المتهم.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "ب.ع.ع.ق"، وآخر سبق الحكم عليه، لمحكمة الجنايات، لأنهما فى 5 من نوفمبر 2019، سرقا هاتف محمول ومبلغ مالي، من المجنى عليه" م .ج.س"، بالإكراه بأن استدرجاه حال طلبهما بتصويره مناسبة لهما وحال مقابلتهما اشهرا فى وجهه السلاح عبارة عن "مطواة قرن غزال"، وطالباه التخلى عما بحوزته بعدما شلا حركته وبثا الرعب فى نفسه واستوليا على ما بحوزته، وتبين من أوراق القضية أن المتهمين، حازا وأحرزا سلاحا بدون ترخيص، وبثا الرعب فى نفس المجنى عليه، مخالفين القانون.