اليوم السابع
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المجلس التصديرى يدرس مع الصناعة إطلاق 1000 مصنع المنتجات الجلدية بالروبيكى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:00 م
المجلس التصديرى يدرس مع الصناعة إطلاق 1000 مصنع المنتجات الجلدية بالروبيكى جلود
كتبت سماح لبيب

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تدرس وزارة الصناعة والمجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية وغرفة صناعة الجلود إطلاق المرحلة الثانية والثالثة لمدينة الروبيكى وإنشاء 1000 مصنع جديد يختص بصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات صناعة الجلود والمنتجات الجلدية وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة فى تصدير أحذية ومنتجات جلدية تامة الصنع بدلا من تصدير الجلود، لوضع قيمة مضافة السلع المصدرة بدلا من تصديرها فى صورة خامات . 
 
قال باسم لطفى عضو المجلس التصديرى للاحذية والمنتجات الجلدية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مدينة الروبيكى انتهت من المرحلة الأولى وهى إنشاء مدينة لدباغة الجلود والمرحلتين الثانية والثالثة ستكون خاصة للجلود والمنتجات الجلدية وتدرس جميع الجهات المعنية مع وزارة الصناعة ملامح الخطة فى انشاء 1000 مصنع جديد يخدم قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية بعد وضع قيمة مضافة على الجلود المدبوغة والتصدير فى صورة منتج تام الصنع وليس خام الجلود.
 
وأضاف عضو المجلس التصديرى للجلود أن الدراسة يساهم فى مناقشتها كافة الجهات المعنية من المجلس التصديرى وغرفة صناعة الجلود مع وزارة الصناعة حيث أن إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة هى توجهات الرئيس للحكومة فى تصدير سلع تانى الصنع ذات قيمة مضافة فى قطاع الجلود فى مصر ، موضحا أن ملامح الطرح لم يتم تحديدها حتى الآن وجار المناقشات بين جميع الأطراف خاصة وأن أزمة كورونا عطلت الكثير من الاجتماعات إلا أنه جار العمل على الخطة الجديدة للإعلان عنها فى القريب العاجل . 
 
وأشار لطفى ، إلى أنه لن يتم طرح أى مراحل أخرى لدباغة الجلود وأنها انتهت بالمرحلة الأولى وفتح المدابغ بمدينة الروبيكى والتركيز مستقبلا على مصانع للاحذية والمنتجات الجلدية ومصانع أخرى لمستلزمات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية. 

اخبار الاقتصاد

الروبيكى

الجلود

وزارة الصناعة

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