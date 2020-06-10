وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز في شهر مايو الماضي بلغ 399 مليار دولار، وهو ثاني أكبر عجز شهري تم تسجيله بعد شهر أبريل الذي حطم كل الأرقام القياسية بعجز قيمته 738 مليار دولار.



وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الزيادة الهائلة في حجم الاقتراض خلال الشهور الأخيرة كان سببه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي دفعت الكونجرس للتصديق على دعم وإغاثة وتمويل طارئ للبلاد بقيمة 3.6 تريليون دولار، كما مرر مجلس النواب مشروع قانون جديدا بدعم قيمته 3 تريليون دولار، لكن من المتوقع أن يقلل مجلس الشيوخ من قيمته ليصبح تريليون دولار فقط في يوليو.



وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الميزانية في الكونجرس يتوقع بناء على المقترحات التي يتم مناقشتها داخل المجلس أن يبلغ العجز المالي السنوي هذا العام نحو 4 تريليون دولار.



وأضافت الصحيفة أن المستوى العام للدين الواقع على الحكومة الأمريكية من المرجح أن يتجاوز الناتج الاقتصادي هذا العام للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.