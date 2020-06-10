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الصحة العالمية: لا علاج لكورونا حتى الآن ولا ننصح باستخدام الكواشف السريعة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:56 ص
الصحة العالمية: لا علاج لكورونا حتى الآن ولا ننصح باستخدام الكواشف السريعة كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن المنظمة لا توصى باستخدام اختبارات الكاشف السريع في الكشف عن كورونا، لأن نتائجها غير دقيقة، ويستحيل استخدام الكاشف الخاص بتحليل الـpcr والتي تؤخذ من خلال الفم والأنف لكونها دقيقة.
 
وأضاف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مؤتمر أون لاين للمنظمة: هناك عدد من الدول تجاوز الموجة الاولي من مرض كورونا ويحتمل ان يكون هناك موجة ثانية، مضيفا أنه لا يوجد أى دواء حتى الآن لعلاج كورونا.  

 
كان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19). يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية
 
وتضمن المؤتمر  مناقشة رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والإجابة على أسئلة الإعلاميين يشارك في المؤتمر المتحدثون الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط
 
 


 

 


الصحة العالمية

كورونا

علاج كورونا

لقاح كورونا

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