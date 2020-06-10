اليوم السابع
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السياحة والآثار تنشر جولة افتراضية داخل مقبرة تى.. شاهد الجولة الآن

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:44 م
السياحة والآثار تنشر جولة افتراضية داخل مقبرة تى.. شاهد الجولة الآن مقبرة تى
كتبت آمال رسلان

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تطلق وزارة السياحة والآثار مجموعة جديدة من الفيديوهات التعريفية والجولات الافتراضية مساءً الأربعاء من كل أسبوع، فى إطار المبادرة التى أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة بعض المواقع والمتاحف الأثرية عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

والجولة الافتراضية اليوم هي زيارة أحد أجمل مقابر الدولة القديمة وهي مقبرة تي، والتي تتميز بدقة نقوشها واحتفاظها بألوانها.

وقد زينت جدران المقبرة بمناظر متنوعة من الحياة اليومية من أهمها مناظر الزراعة وصناعة السفن والرعي وتسمين الطيور.

ويمكنك الاستمتاع بها من خلال اللينك https://my.matterport.com/show/?m=yc1fJfrKnBP

كان "تي" أحد كبار الموظفين من الأسرة الخامسة (حوالي 2494-2345 ق.م)؛ إذ شغل منصب المشرف على أهرامات ومعابد الشمس في أبو صير، وتم اكتشاف المقبرة على يد أوجست مارييت عام 1877، وهي عبارة عن حجرة تعرف بحجرة السرداب وجد بها ثلاثة تماثيل لـ تي وكأنها تشهد تقديم القرابين التي تقدم له من خلال نافذة صغيرة في جدار حجرة السرداب، وقد نحتت حجرة الدفن أسفل المقبرة وبها التابوت الضخم المنحوت من الحجر الجيري.

‏وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

 

وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.

 


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