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البحرية اليونانية تعترض سفينة شحن تركية محملة بالأسلحة قبالة السواحل الليبية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:41 م
البحرية اليونانية تعترض سفينة شحن تركية محملة بالأسلحة قبالة السواحل الليبية سفينة تركية - صورة ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تركية محملة بالأسلحة والذخيرة قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المصادر أن السفينة اليونانية المشاركة في العملية "إيريني" البحرية، والتي ترأسها إيطاليا، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها أسلحة وذخائر، فيما لم تعرف جهة رسوها في موانئ غربي ليبيا.

من جانبها قالت وسائل الإعلام التركية إن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تجارية تركية ترافقها فرقاطات تركية متجهة إلى ليبيا.

وأضافت أن الفرقاطة التركية وجهت إنذارا للبحرية اليونانية بعد إقلاع مروحية يونانية نحوها.

يأتي ذلك بعد يوم من توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا، في أثينا، اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، وذلك وفق "روسيا اليوم" 


البحرية اليونانية

تركيا

سفينة تركية

ليبيا

اخبار ليبيا

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