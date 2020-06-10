اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:06 ص
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اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بالشوارع فى بورسعيد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بالشوارع فى بورسعيد انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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رصدت كاميرا " اليوم السابع " شكوى سكان حى الشرق الذين استغاثوا بنا حرصا على سلامتهم وسلامة أطفالهم من الكلاب الضالة ، التى تثير الذعر فى نفوسهم خوفا من تعرض الاطفال لعقرهم بالطريق العام .

وقال السكان " لليوم السابع " تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بحى الشرق وشئون البيئة للتدخل للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بأرقى احياء بوسعيد ولكن فوجئنا بإهمال شكوانا من قبل رئيس الحى الذى .لايبالى بتفاقم الظاهرة التى تهدد أرواح اطفالنا.

واضافوا أن شارع صلاح سالم ، من أحد المناطق الراقية بمحافظة بورسعيد ، وعندما تشاهد أن الكلاب تسير مجموعات تكشر عن أنيابها تهاجم المركبات والدرجات البخارية وغيرها من وسائل الموصلات تثير الذعر والهلع فى نفوس المارة .

ومن جهة أخرى أكد السكان وأصحاب المحلات بشارع صلاح سالم ، أن تفاقم الظاهرة ترجع لاختفاء حملات القضاء على الكلاب الضالة خوفا من جمعيات الرفق بالحيوان التى تهدد برفع قضايا على كل من يحاول أن يمسهم بسوء أو يفتك بهم بالطريق العام ليصبح أطفالنا هم الضحية ، فهل يتدخل محافظ بورسعيد للحد من هذه الظاهرة .

وفى وقت سابق رصدت كاميرا "اليوم السابع" شكوى سكان الزهور ورواد المقابر بشارع الناصر من أعمدة الكهرباء المكشوفة ومحول كهرباء مفتوح على مصرعيه ، مما يعرض حياة الأطفال للخطر نتيجة العبث واللهو وعدم إدراكهم بمدى خطورتها التى تؤدى للصعق واذهاق أرواح أطفال أبرياء، وسط تجاهل وتقاعس المسئولين والجهات المعنية بحى الزهور وإدارة الكهرباء.

 

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد (1)

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد

 

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد (2)
انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد

 

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد (3)
انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد

 

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد (4)
انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد

 

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد (5)
انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد

 

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد (6)
انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد 

 

انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد (7)
انتشار الكلاب الضالة بحى شرق بورسعيد
 
 
 

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اضبط مخالفة

انتشار الكلاب بشوارع حى الشرق

حى شرق بورسعيد

الكلاب الضالة

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