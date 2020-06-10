اليوم السابع
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ارتفاع هامشى لمؤشر سوق الأسهم السعودية وسط صعود 16 قطاعا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:51 ص
ارتفاع هامشى لمؤشر سوق الأسهم السعودية وسط صعود 16 قطاعا بورصة السعودية
كتب ـ هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% رابحاً 7.39 نقطة ليصل إلى مستوى 7336.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% خاسراً 8.81 نقطة ليصل إلى مستوى 8166.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.
 
وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.68%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.02%.
 
وقفز 122 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.98%، ثم سهم "دور" بنسبة 6.84%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 3.93%، فيما تراجع 58 سهماً على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 1.90%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 1.69%، ثم سهم "السعودي الفرنسي " بنسبة 1.67%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 139.7 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل، أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد )، حيث اكتمل النصاب القانوني، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، أولا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ثانياً الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ثالثاً الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، رابعاً الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، خامساً عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ونظرا لذلك تم إرجاء البند لأقرب إجتماع جمعية عمومية قادمة للشركة، وسيتم العمل على ذلك، كما وافقت على تعديل لائحة حوكمة الشركة، والموافقة على سياسات التوازن بن أهداف الشركة والمجتمع ( المسؤولية الاجتماعية ).
 

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