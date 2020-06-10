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إصابات كورونا فى الكويت تقترب من حاجز الـ 40 ألفا بعد تسجيل 683 حالة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:55 م
إصابات كورونا فى الكويت تقترب من حاجز الـ 40 ألفا بعد تسجيل 683 حالة متحدث الصحة الكويتية
كتب سمير حسنى

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أعلن الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 33823، وتسجيل حالتى وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 275، وشفاء 1.126 حالة ليصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 23.288 حالة.، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي اليومى لبحث مستجدات فيروس كورونا فى البلاد.

وفى وقت مبكر، أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 1126 حالة من المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 23288، جاء ذلك فى بيان مقتضب لوزارة الإعلام الكويتية عبر حسابها على تويتر.

 

وتبدأ الكويت اليوم إعادة فتح 908 مسجدا من إجمالى 1600 مسجدا بعد إعدادها وتجهيزها بكافة الاحتياطات الصحية المطلوبة، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة قصرها على العاملين فى المسجد فقط، وإغلاق مصليات النساء والمكتبات ودورات المياه فيها، كما يمنع استخدام برادات المياه.

 

و حرصت الكويت على تأمين عودة المصلين للمساجد فشددت  الإجراءات الوقائية بالمساجد استعداد لفتحها،  وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد بدأت منذ الأحد الماضى تجهيز تلك المساجد كمرحلة أولى وفق الاشتراطات التى قررتها الجهات الصحية؛ وذلك لأداء الصلوات، دون صلاة الجمعة.

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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