اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا اليومية فى الأرجنتين تتجاوز 1000 حالة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:33 ص
إصابات كورونا اليومية فى الأرجنتين تتجاوز 1000 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أكدت الأرجنتين، أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إذ واصلت معدلات الإصابات الجديدة ارتفاعها بعد أيام من تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة بوينس أيرس بؤرة تفشي الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الأرجنتينية 1141 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 24 حالة وفاة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 24761 حالة والوفيات إلى 717 حالة منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس . 

وكانت قناة روسيا اليوم عرضت مقطع فيديو، يظهر قيام السلطات الأرجنتينية بإغلاق الأحياء الفقيرة، حيث وضعت أسوارا حديدية حولها بسبب تفشى فيروس كورونا، وتم الحجر على أحد الأحياء بعد اكتشاف عشرات الإصابات  الجديدة بالفيروس ويقول السكان أنهم تحت الأسر ولايمكنهم الخروج أو الدخول أو العمل .

 

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