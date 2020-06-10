اليوم السابع
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إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:16 م
إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة مجمع النيابات
كتبت أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

يشار إلي أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 المتهمون بالقضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، وهم كلا من: "ش. ع"، و"أ. م"، و"م. س" وجهت النيابة إليهم  اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

 

ويواجه المتهمون بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. 

 

 

 


اخلاء سبيل متهمين

قضية مكملين

المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

الشرطة

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