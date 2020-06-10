إجراء تحليل كورونا لطفل عثر عليه داخل محطة السكة الحديد بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

خضع طفل عمره نحو 4 أعوام لتحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك قبل نقله لأقرب دور رعاية، بعد العثور عليه داخل محطة قطارات سكك حديد مدينة المنيا، دون التوصل إلى أحد من أهله، إذ رفض الإفصاح بأي معلومات.

وكان مجلس مدينة المنيا تلقى إشارة من مأمور محطة سكك حديد مدينة المنيا، يفيد بالعثور على طفل مجهول الهوية والعنوان، وعمره يترواح نحو 4 سنوات، داخل المحطة، وتم التحفظ عليه وحسن معاملته ورعايته، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكلف العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، مدحت رمضان سكرتير الوحدة المحلية، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل الفرعية بمجلس المدينة، وفريق أطفال بلا مأوى، إذ انتقل فريق لاصطحاب الطفل لأقرب مستشفى وأجريت له التحاليل والإشعات اللازمة على نفقة الدولة، للتأكد من سلامة حالته الصحية، وجرى إجراء تحليل فيروس "كورونا" له تمهيدا لنقله لأقرب دور رعايه لحمايته، وتقديم الدعم النفسى والمعنوى له ومناقشته لمعرفة هويته ومن ثم التواصل مع آهليته لاتخاذ اللازم. بالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الطفل بمؤسسة البنين وعرضه على الطبيب الشرعى لتسنينه "تحديد عمره".