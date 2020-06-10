اليوم السابع
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أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:17 م
أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو أرامكو
رويترز

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أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، اليوم الأربعاء، عن المراجعة الدورية لأسعار البنزين، موضحة أن أسعار شهر يونيو الحالي ستشهد ارتفاعا طفيفا عما هي عليه الآن.

وبينت عملاق النفط السعودية، أن التسعيرة الجديدة هى على النحو الآتى:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

وأشارت إلى أن التعديل في الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وقالت: "الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".


أرامكو

السعودية

النفط

البترول

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