اليوم السابع
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4 فيديوهات توثق الرعب فى أمريكا.. شاحنة تحاول شق طريقها بين آلاف المتظاهرين

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:04 م
4 فيديوهات توثق الرعب فى أمريكا.. شاحنة تحاول شق طريقها بين آلاف المتظاهرين الاحتجاجات الأمريكية
كتب كامل كامل

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حاولت شاحنة صهريج شق طريقها بين آلاف المتظاهرين على جسر فى وسط مينيابوليس في مينيسوتا الأمريكية، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير من عناصر الشرطة، فيما قالت الشرطة الأمريكية في بيان إنّه لم تُسجَّل على الأرجح إصابات في صفوف المتظاهرين إلا أنها واصفت ما حصل بأنه واقعة "مزعجة جدا".

وبحسب قناة الحرية الأمريكية ومجموعة من الفيديوهات  التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، أصيب سائق الشاحنة بجروح لكنّ حياته ليست في خطر، وقد اعتُقل ونُقل إلى المستشفى.

 والتظاهرة التي خرجت احتجاجا على وفاة جورج فلويد بأيدي الشرطة، انطلقت من الكابيتول في سانت لويس حيث برلمان مينيسوتا، واتجهت التظاهرة التي ضمت نحو ألفي شخص في اجواء سلمية نحو وسط مينيابوليس.

 

وعلى طول الطريق، أغلقت الشرطة وعناصر من الحرس الوطنى الطرق المحيطة لتأمين الموكب. ولم يتضح كيف أمكن لسائق الشاحنة الاقتراب من المتظاهرين.

 

وبينما كان المتظاهرون يعبرون جسرًا على طريق سريع، تقدَّم الرجل بشاحنته باتجاه الحشد، وقال شاهد لقناة "كاي إس تي بي" المحلية إن متظاهرين ألقوا درّاجاتهم تحت شاحنته في محاولة لإيقافه.

فيما أعلنت السلطات في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حالة الطوارئ في عموم الولاية، و "تفعيل الحرس الوطني"، وحظرا للتجول في عاصمتها ريتشموند، لثلاثة أيام، بسبب "الاضطرابات المدنية التي يحتمل أن تشكل خطرا على السلامة العامة.

 

وخلال الساعات الأخيرة، سجلت حالات عنف ونهب مرتبطة باحتجاجات عنيفة تشهدها ولايات مختلفة في أمريكا، مما حدا بسلطات عدد منها إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال واستدعاء قوات إضافية.

وقال بيان لحاكم الولاية رالف نورثام إن "الأحداث الهامة التي شهدتها ولاية فيرجينيا تطلبت التدخل لاستعادة النظام، وضمان سلامة المتظاهرين والعامة، وحماية الممتلكات"، مضيفا "خلال الساعات الـ24 وحدها كانت هناك إصابات للمتظاهرين السلميين ومقدمي خدمات الطوارئ وأضرار كبيرة في الممتلكات".

 

وكشف بيان الحاكم عن تسجيل أحداث عنف في مدن ومقاطعات منها ريتشموند، و برنس وليام، ورونوك، من بينها "حرق مبنيين وحرائق مركبات وتخريب ونهب وأضرار لحقت بمركبات قوات الأمن".

 

وقال البيان إن حظر التجول سيفرض في الساعة الثامنة من مساء الأحد، ويستمر إلى السادسة صباحا من يوم الثالث من يونيو، وهو قابل للتمديد.

وسيبقى بإمكان السكان الذهاب من وإلى العمل ودور العبادة، أو الذهاب لرؤية طبيب، كما أن الصحفيين ورجال الأمن والشرطة وغيرهم سيتمكنون من التجول.

 

وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا سبباً لاحتجاجات عنيفة أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أميركيّة عدّة الأحد.

جورج فلويد، ولا مينيسوتا، مظاهرات الرجل الأسود،  

 

 


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مينيابوليس

احتجاجات امريكا

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