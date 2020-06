4 فيديوهات توثق الرعب فى أمريكا.. شاحنة تحاول شق طريقها بين آلاف المتظاهرين

كتب كامل كامل

حاولت شاحنة صهريج شق طريقها بين آلاف المتظاهرين على جسر فى وسط مينيابوليس في مينيسوتا الأمريكية، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير من عناصر الشرطة، فيما قالت الشرطة الأمريكية في بيان إنّه لم تُسجَّل على الأرجح إصابات في صفوف المتظاهرين إلا أنها واصفت ما حصل بأنه واقعة "مزعجة جدا".

وبحسب قناة الحرية الأمريكية ومجموعة من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، أصيب سائق الشاحنة بجروح لكنّ حياته ليست في خطر، وقد اعتُقل ونُقل إلى المستشفى.

I-94 Minnesota , truck driver tries to hit protesters on 35-w bridge. Smh pic.twitter.com/lwVqhyrjqd — James G (@JamesGagathesix) May 31, 2020

والتظاهرة التي خرجت احتجاجا على وفاة جورج فلويد بأيدي الشرطة، انطلقت من الكابيتول في سانت لويس حيث برلمان مينيسوتا، واتجهت التظاهرة التي ضمت نحو ألفي شخص في اجواء سلمية نحو وسط مينيابوليس.

وعلى طول الطريق، أغلقت الشرطة وعناصر من الحرس الوطنى الطرق المحيطة لتأمين الموكب. ولم يتضح كيف أمكن لسائق الشاحنة الاقتراب من المتظاهرين.

وبينما كان المتظاهرون يعبرون جسرًا على طريق سريع، تقدَّم الرجل بشاحنته باتجاه الحشد، وقال شاهد لقناة "كاي إس تي بي" المحلية إن متظاهرين ألقوا درّاجاتهم تحت شاحنته في محاولة لإيقافه.

RAW VIDEO: Jeff & Sara Radichel sent us this video of the moment a tanker truck drove through peaceful protesters on the I-35 Bridge in Minneapolis | https://t.co/OA7HXWJUrI #GeorgeFloyd pic.twitter.com/N9QetxZzXN — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) May 31, 2020

فيما أعلنت السلطات في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حالة الطوارئ في عموم الولاية، و "تفعيل الحرس الوطني"، وحظرا للتجول في عاصمتها ريتشموند، لثلاثة أيام، بسبب "الاضطرابات المدنية التي يحتمل أن تشكل خطرا على السلامة العامة.

وخلال الساعات الأخيرة، سجلت حالات عنف ونهب مرتبطة باحتجاجات عنيفة تشهدها ولايات مختلفة في أمريكا، مما حدا بسلطات عدد منها إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال واستدعاء قوات إضافية.

Update: MN DOT sent out a statement, 35-w bridge, the took truck driver Out the truck and whooped his ass, he is in the hospital rn non life threatening injuries, it appears no protesters were hit according to them , thank god! Minnesota stand up! I-94 pic.twitter.com/Zcldoip6aE — James G (@JamesGagathesix) May 31, 2020

وقال بيان لحاكم الولاية رالف نورثام إن "الأحداث الهامة التي شهدتها ولاية فيرجينيا تطلبت التدخل لاستعادة النظام، وضمان سلامة المتظاهرين والعامة، وحماية الممتلكات"، مضيفا "خلال الساعات الـ24 وحدها كانت هناك إصابات للمتظاهرين السلميين ومقدمي خدمات الطوارئ وأضرار كبيرة في الممتلكات".

وكشف بيان الحاكم عن تسجيل أحداث عنف في مدن ومقاطعات منها ريتشموند، و برنس وليام، ورونوك، من بينها "حرق مبنيين وحرائق مركبات وتخريب ونهب وأضرار لحقت بمركبات قوات الأمن".

وقال البيان إن حظر التجول سيفرض في الساعة الثامنة من مساء الأحد، ويستمر إلى السادسة صباحا من يوم الثالث من يونيو، وهو قابل للتمديد.

A truck driver was just jumped by hundreds of people, getting beat to a pulp in broad daylight.



I’d be shocked if he’s alive. pic.twitter.com/cnuRfV0aqh — Caleb Hull (@CalebJHull) June 1, 2020

وسيبقى بإمكان السكان الذهاب من وإلى العمل ودور العبادة، أو الذهاب لرؤية طبيب، كما أن الصحفيين ورجال الأمن والشرطة وغيرهم سيتمكنون من التجول.

وكانت وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا سبباً لاحتجاجات عنيفة أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أميركيّة عدّة الأحد.

