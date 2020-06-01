20 نوعا من الأغذية المفيدة "سوبرفوود" لصحة الفم والأسنان واللثة

كتبت أمل علام

تعتبر الأطعمة الغنية بالنشا، والسكر، أكثر الأطعمة المحبة للبكتيريا الموجودة في اللثة، تحول السكريات إلى أحماض ضارة تؤدي إلى تحلل المينا مما يؤدي إلى العديد من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة.



لتقوية الاسنان

تلعب الأغذية الصحية السليمة دورًا حيويًا في تعزيز صحة الفم وضمان الابتسامة المشرقة والجميلة على وجوهنا، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي الصحي يجعل جهاز المناعة لدينا أقوى، مما يساعد بدوره على تجنب جميع المشاكل الصحية، بما في ذلك صحة اللثة والأسنان.



صحة الفم والاسنان

يقدم موقع boldsky

Superfood

أهم20 نوع من الأغذية الصحية الـمن أجل تعزيز صحة الفم والأسنان..

1. الجبن...

يقلل من إزالة المعادن بالمينا ويساعد في الحفاظ على صحة الفم، مضغ الجبن ينشط إنتاج اللعاب وخاصيته القلوية تعمل على تحييد الحمض الذي تشكله البكتيريا على الأسنان، كما يساعد اللعاب المنتج على تخفيف السكر في الفم.

2. الحليب..

في دراسة، لوحظ أن بروتينات الحليب مثل الكازين واللاكتوفيرين تلتصق بالأسنان وتمنع بكتيريا تسوس الأسنان (المكورات العقدية) من مهاجمتها، أيضا، تساعد الببتيدات الفسفورية في الحليب على الحفاظ على معادن الأسنان.



الزبادى

3. الزبادي..

الزبادي هو بروبيوتيك يساعد على استقرار الجراثيم الفموية والحفاظ على صحة اللثة والأسنان قد تساعد البكتيريا الموجودة في اللبن، على التحكم في نمو البكتيريا المسببة للتسوس، وبالتالي منع تسوس الأسنان، كما أنها تساعد في درء رائحة الفم الكريهة، ومع ذلك، فإن تأثير بكتيريا البروبيوتيك على صحة الفم يحتاج إلى مزيد من البحث.



اليوسفى

4. البرتقال..

البرتقال يحتوي على مركبات مثل التانينات، التربينويد، والفلافونويد، التي تكون فعالة ضد البكتيريا عن طريق الفم، تقول دراسة أن خلاصة قشر البرتقال لها خاصية مضادة للبكتيريا تظهر سلوكًا قويًا ضد مسببات الأمراض الفموية.



التفاح

5. التفاح..

يحفز التفاح إنتاج اللعاب القلوي الذي يقلل الحمض في الفم، لذلك يعتبر التفاح واحداً من أفضل الأطعمة لصحة الفم.



الكمثرى

6. الكمثرى..

في دراسة أجريت على 30000 مشارك، وجد أن الأفراد الذين لا يتناولون الفاكهة، أو بكميات قليلة مثل الكمثرى فقدوا أكثر من 5 أسنان خلال فترة متابعة مدتها 4 سنوات مقارنة بالذين تناولوا الحد الأقصى من تناولهم، تساعد الألياف وفيتامين C و E في الكمثرى في الحفاظ على صحة الأسنان الجيدة.



البطيخ

7. البطيخ..

مصدر رائع لليكوبين (مضاد للأكسدة) مع فيتامين ب (ب 1، ب 6) والبوتاسيوم والماغنيسيوم وفقا لدراسة، من المعروف أن الليكوبين يمنع العديد من الأمراض إلى جانب سرطان الفم وأمراض الفم الأخرى.

8. التوت..

يلعب البوليفينول في التوت دورًا واعدًا جدًا ضد أمراض اللثة مثل التهاب اللثة، وبالتالي منع وعلاج أمراض الفم.

9. الأناناس..

يحتوى الأناناس على إنزيم بروتيلين قوي يحتوى على خصائص مضادة للالتهاب، ومضاد لالتهاب اللثة. البلاك والتهاب اللثة هما أكثر أمراض الفم شيوعًا والتي يمكن علاجها بسهولة في المنزل باستهلاك الأناناس.

10. اللحوم..

في دراسة، وجد أن المشاركين الذين يستهلكون المزيد من الفاكهة، والخضروات، واللحوم، لديهم عدد أكبر من الأسنان مقارنة مع أولئك الذين لديهم أقل، أيضا، فيتامين B12 والبروتين في اللحوم يقاومان تسوس الأسنان، ويمنع التهاب اللثة. 11. الأسماك الدهنية..

الأسماك الدهنية مثل السلمون، والماكريل، والسردين، غنية بحمض أوميجا 3، وفيتامين" د"، حبق أن تناول هذه المغذيات يقلل بشكل كبير من التهاب اللثة، ويساعد على الحفاظ على صحة الأسنان واللثة..

12.البيض..

البيض مصدر كبير لفيتامين" د "، الذي يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم، بما في ذلك الأسنان، يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة الأسنان، أيضا، البيض غني بالفوسفور والفيتامينات (Aو C) التي تساعد في تقوية الأسنان وصحة اللثة.

13. الجزر..

إن مضغ الجزر يقوم بتدليك اللثة، ويقوي المينا، ويحمي اللثة من التلف الجرثومي، بسبب وجود مكونات مثل مضادات الأكسدة، وفيتامين AوفيتامينC .

14. البصل..

يظهر البصل نشاط مضاد للجراثيم ضد المكورات العقدية، التهاب اللثة والتهاب اللثة الرئيسي الذي يسبب البكتيريا لدى البالغين.

تقول دراسة أن خلاصة البصل تؤثر على الخلايا البكتيرية المزروعة في الفم، كان من المعروف أيضًا أن المستخلص يظهر تأثيره لمدة 48 ساعة.

15. الثوم..

من المعروف عن الثوم احتوائه على مادة أليسين بالثوم المقطوع أو المفروم والمشهور بخصائصه العلاجية، تثبت دراسة النشاط المضاد للميكروبات للأليسين على مسببات الأمراض المرتبطة بالتهاب اللثة، وكذلك جميع أنواع البكتيريا حتى الحد الأدنى من التركيز من الأليسين يمنع نمو البكتيريا عن طريق الفم، ويخفف من أمراض الأسنان المختلفة.



الخيار

16. الخيار..

الخيار من بين الخضروات المقرمشة التي تساعد في الحفاظ على صحة الفم، يساعد الماء الموجود في هذه الخضروات على غسل الحمض في الفم مع بكتيريا الأسنان الضارة.

17. الكرنب..

الكرنب هو أحد الخيارات العظيمة لصحة الفم، تحتوي هذه الخضروات الصليبية على فيتامين Cوالفوسفور والكالسيوم، هذه المكونات تحافظ على صحة اللثة والأسنان وتمنع نوبة بكتيرية.

18. الخضراوات الورقية..

مثل السبانخ تحتوي على كمية عالية من النترات الغذائية، عندما يتم استهلاكها، تحول الجراثيم الفموية النتراتين إلى النتريت، النتريت اللعابي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات في تجويف الفم.



الفلفل الحار

19. الفلفل الحار..

الفلفل الحار يساعد على تعزيز صحة الفم، في دراسة، وجد أن استهلاك الفلفل الحار يطلق على الفور أكسيد النيتريك، وهو يظهر نشاطًا مضادًا للالتهابات ضد البكتيريا الفموية.

20. البطاطا..

البطاطا غنية بفيتامين" أ "الذي يساعد على تحسين صحة اللثة، يحتوي هذا الفيتامين على إمكانية مضادة للأكسدة ضد أمراض الفم، والبطاطا مفيدة لصحة الأسنان واللثة.