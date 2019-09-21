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صحتك تبدأ من فمك.. تنظيف الأسنان يوميا بالفرشاة يحميك من الأمراض

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:30 م
صحتك تبدأ من فمك.. تنظيف الأسنان يوميا بالفرشاة يحميك من الأمراض الاهتمام بصحة اسنانك ضرورى لجسم قوى
كتبت أمل علام

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أحد أهم العادات التى تعلمناها جميعًا هى تنظيف أسنانك بالفرشاة، حيث تعتبر الأسنان السليمة أمرًا مهمًا لصحتك العامة، وأن التنظيف بالفرشاة والخيط والشطف هى أبجديات أساسية لصحة الفم والجسم أيضا.

كشفت صحيفة "boldsky "، أن تحقيق أسنان صحية يعتمد على مدى الرعاية والاهتمام، فيجب أن تكون منتبهًا لصحة فمك، حتى تكون أسنانك صحية ومشرقة.

 

صحتك تبدا من فمك
صحتك تبدا من فمك

هل تعلم أن صحة الفم تلعب دورًا مهمًا فى التأثير على صحتك العامة؟

 مع كون الفم والجسم جزءًا لا يتجزأ عن بعضهما البعض، تعد صحة الفم ضرورية للصحة العامة للفرد فى أى مرحلة من مراحل الحياة.

صحة جسمك من صحة اسنانك
صحة جسمك من صحة اسنانك

قالت الصحيفة، إن الربط بين صحة الفم، والصحة العامة تمامًا مثل أى جزء أو عضو آخر من جسمك، فالفم أيضًا عرضة للأمراض والالتهابات، يمكن تعريف فمك كنقطة دخول للجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والنظام الداخلى بأكمله، تكشف الدراسات أن البكتيريا الموجودة فى الفم غير ضارة فى الغالب، ولكن بعضها يمكن أن يسبب مضاعفات داخل الجسم، موضحة أنه يمكن أن تساعد العناية بالفم بشكل منتظم فى منع ظهور العديد من الأمراض، إلى جانب دعم نظام المناعة فى الجسم، حيث يمكن أن يؤدى عدم وجود نظافة الفم المناسبة إلى التهاب الفم، مثل تسوس الأسنان، وأمراض اللثة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقا لعدة دراسات، فإن البكتيريا التى تدخل عن طريق الفم، والالتهابات يمكن أن تمهد الطريق أمام العديد من الأمراض عن طريق عرقلة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض أيضا.


صحة الاسنان

الاهتمام بالاسنان

فرشاة الاسنان

استخدام فرشاة الاسنان

تسوس الاسنان

التهابات اللثة

مناعة الجسم

صحة الجسم

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