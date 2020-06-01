وفاة شخصين من مصابى تبادل إطلاق نار بقرية الفحيرة السمطا بقنا

كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد مصرع شخصين نتيجة إصابتهما فى المشاجرة نتيجة تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بقيرة الفحيرة السمطا بمركز دشنا.



وجاءت أسماء المصابين كالتالى إصابة الزعيم.ص.م طلق نارى بالظهر والفخذ، وسليم.ع.طلق نارى وطعنات بالظهر، شاديه.ص طلق ناري وطعنات بالفخذ، محمود.ص.م طلق نارى بالظهر وطعنات بالفخذ الأيمن.





على الفور انتقلت قوة أمنية بإشراف اللواء أحمد فهمى بقطاع الشمال وفرض كردون أمنى لمنع تجدد الإشتباكات بين العائلتين وتم تحريك سيارتين إسعاف لنقل المصابين لمستشفى جامعة جنوب الوادى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

