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وفاة شخصين من مصابى تبادل إطلاق نار بقرية الفحيرة السمطا بقنا

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:56 م
وفاة شخصين من مصابى تبادل إطلاق نار بقرية الفحيرة السمطا بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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لقى شخصان مصرعهما، بعد إصابتهما فى الاشتباكات التى نشبت بين أبناء عمومة بقرية الفحيرة السمطا التابعة لدائرة مركز دشنا، بسبب خلافات الجيرة، وتبادل الطرفان إطلاق نار.
 
كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد مصرع شخصين نتيجة إصابتهما فى المشاجرة نتيجة تبادل إطلاق نار بين أبناء عمومة بقيرة الفحيرة السمطا بمركز دشنا.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى إصابة الزعيم.ص.م طلق نارى بالظهر والفخذ، وسليم.ع.طلق نارى وطعنات بالظهر، شاديه.ص طلق ناري وطعنات بالفخذ، محمود.ص.م طلق نارى بالظهر وطعنات بالفخذ الأيمن.


على الفور انتقلت قوة أمنية بإشراف اللواء أحمد فهمى بقطاع الشمال وفرض كردون أمنى لمنع تجدد الإشتباكات بين العائلتين وتم تحريك سيارتين إسعاف لنقل المصابين لمستشفى جامعة جنوب الوادى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.
 

 


محافظة قنا

مشاجرة

جامعة جنوب الوادى

قرية السمطا

اخبار مصر

مديرية امن قنا

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